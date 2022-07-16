سعر الدولار اليوم السبت 16-7-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار استقرارًا في مختلف البنوك المصرية وذلك منذ إجازة عيد الأضحى المبارك التي تستمر حتى اليوم السبت الموافق 16 يوليو، ويهتم عدد كبير بمتابعة سعر الدولار في البنوك المحلية مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي لمتابعة تطورات العملة الأمريكية.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 18.91 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.82 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر لنحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني للبنك.

ووفقا لـ«تريدينج إيكونوميكس»، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي لأعلى مستوى ليصل إلى 109، على خلفية إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو 2022، في يوم الأربعاء الماضي ويواصل اليورو تراجعه أمام الدولار.