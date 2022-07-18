ارتفاع أسعار النفط العالمية بفعل انخفاض الدولار الأمريكي

اتجهت أسعار النفط للارتفاع بقوة بعدما سجل سعر خام برنت وخام غرب تكساس أكبر انخفاضًا أسبوعيًا لهما في حوالي شهر وسط مخاوف من ركود يضر بالطلب على النفط.

وقال موقع «إنفيستينج» إن ذلك الارتفاع جاء عقب أيام من فشل الرئيس الأمريكي جو بايدن في إقناع قادة الخليج بالحصول على مزيد من إنتاج النفط، تزامنا مع تراجع نسبي لمؤشر الدولار وتجدد المخاوف بشأن الطلب في الصين في ظل مخاوف الإغلاقات بفعل فيروس كورونا.

فشل رحلة الرئيس الأمريكي

وجاء انخفاض أسعار الدولار اليوم الاثنين كمعزز لارتفاع أسعار النفط، عزز من ارتفاع أسعار النفط تراجعات الدولار تزامنا مع فشل رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إقناع المملكة السعودية وكبار المنتجين بزيادة معدلات الإنتاج الحالية.

وفشلت رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية في الحصول على أي تعهد من أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك لزيادة المعروض من النفط، حيث كان يرغب بايدن في الحصول من منتجي النفط الخليجيين على تعهد بزيادة الإنتاج للمساعدة في تهدئة أسعار النفط المرتفعة وخفض التضخم.

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في وقت سابق إن المملكة، أكبر منتج للنفط في العالم، زادت مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا، مشيراً إلى أن المملكة لن تكون لديها أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج.

مخاوف بشأن فيروس كورونا

وأثارت الفحوصات الجماعية للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 في أجزاء من الصين هذا الأسبوع، من مخاوف بشأن الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم حيث تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد الصيني بشكل حاد في الربع الثاني من العام، مما يسلط الضوء على الخسائر الكبيرة التي انعكست على أنشطة الأعمال جراء تدابير الإغلاق واسعة النطاق لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وارتفع سعر خام برنت القياسي خلال تعاملات اليوم الإثنين إلى مستويات قرب الـ 104 دولار للبرميل بنسبة حوالي 3% أو ما يعادل 2.9 دولار للبرميل وصولا إلى مستويات 103.9 دولار للبرميل.