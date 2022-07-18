سعر الدولار اليوم الأثنين 18-7-2022 فى البنوك المصرية

مع عودة الأنشطة في المعاملات المصرفية بالبنوك المصرية، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، أصبح البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية، محل بحث لدى شريحة كبيرة من المواطنين خاصة التجار وأصحاب الأعمال الحرة، باعتباره أنه من العملات الأكثر تداولًا بالعالم، إضافة الى وجود الكثير من الشركات العالمية، تحرص على دفع المرتبات لموظفيها بعملة الدولار.

ترصد بوابة «الوطن» ما يبحث عنه المتابعون بشكل يومي ومستمر، وتوضح في هذه السطور، سعر الدولار في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي في مصر اليوم الاثنين 18 يوليو من عام 2022، التي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك المركزي 18.82 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع، حسب تعاملات بداية اليوم.

سعر الدولار في بنك مصر

فى حين سجل سعر الدولار في بنك مصر 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني للبنك مع بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار ضمن معاملات البنك الأهلي المصري 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وذلك حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك وفق تعاملات صباح اليوم الاثنين.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار وفق تعاملات اليوم الاثنين، مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 18.91 جنيه للبيع و18.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

فى حين بلغ سعره في البنك التجاري الدولي نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وداخل بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.