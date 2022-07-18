وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع USAID للحد من التغيرات المناخية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، أندرو بليت، مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID للشرق الأوسط، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان.

وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى التعاون المثمر على مدار السنوات الماضية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العديد من المشروعات التعليمية والبحثية المشتركة، التي تم تنفيذها في مجالات التعليم العالي ودعم البحوث العلمية.

التحول الأخضر

وأكد عبدالغفار، حرص الوزارة على تعزيز المزيد من أوجه التعاون مع الوكالة وخاصة في قضية التغيرات المناخية، والتكيف معها في ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، لافتًا إلى أنّ هناك العديد من المشروعات التي نفذتها الجامعات المصرية في مجال التحول للأخضر، لتقليل التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية، وذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة حول العمل المناخي.

التكيف مع التغيرات المناخية

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى إطلاق برنامج التمويل الأخضر للبحوث والتطوير والابتكار لمُجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المُناخية، الذي يتم تمويله من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى إمكانية التعاون بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في البرنامج، والذي يأتي ضمن الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتكيف مع التغيرات المناخية.

منشآت الرعاية الصحية والاستدامة البيئية

وفي مجال القطاع الصحي، أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لترسيخ مبدأ الصحة الواحدة، من خلال رفع كفاءة العاملين في المجال الصحي، ومكافحة الأمراض والأوبئة المرتبطة بالتغيرات المناخية، والأمراض المشتركة، ومقاومة البكتيريا، وتوفير الطاقة النظيفة للمنشآت الصحية، وإدارة صحة البيئة والمخلفات الطبية، موضحا أنّه جار تقييم قدرة منشآت الرعاية الصحية بعدد من المحافظات على التكيف مع تغير المناخ والاستدامة البيئية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، آليات التعاون في ملف التغيرات المناخية، والتكيف معها، واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المُناخية COP27، المقرر عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وتعزيز سبل التعاون بين الجامعات الأمريكية والجامعات المصرية، والتعاون بين الجامعات المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مراكز التميز، التي تتم بالتعاون بين الجامعات المصرية والأمريكية في مجالات الطاقة، والمياه، والعلوم الزراعية، فضلا عن تشجيع التعاون بين الوكالة والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وخاصة في مجال النشر العلمي.

كما شهد اللقاء، تفعيل المزيد من أوجه التعاون مع الجامعات الأهلية الجديدة، خاصة في المجالات ذات الأولوية لخطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ودعم البرامج العلمية المشتركة، والتوأمة بينها في مجال البرامج المتميزة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، إضافة إلى التبادل الطلابي، وتوفير المزيد من المنح الدراسية في مختلف التخصصات العلمية، والتدريب وتأهيل وبناء القدرات لشباب الباحثين.

COP27

من جانبه، أكد أندرو بليت، حرص بلاده على دعم علاقات التعاون مع مصر في شتى المجالات، خاصة التعليمية والبحثية والمشروعات ذات الاهتمام المشترك ومنها مبادرة التعليم العالي، ودعم التعاون في مجال التصدي للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أنشطة الوكالة خلال الفترة المقبلة استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر COP27، والاهتمام الخاص الذي توليه الولايات المتحدة لإيجاد إطار تعاوني جديد مع مصر في مجالات مكافحة تغير المناخ.

حضر اللقاء من الجانب المصري: الدكتور هيثم حمزة، رئيس الإدارة المركزية للتمثيل الثقافي والبعثات، الدكتور طارق نمير، مدير المكتب الفني لرئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، ومن الجانب الأمريكي، مارك درايفر، القائم بعمل مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وكاي لير، القائم بعمل مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.