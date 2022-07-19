سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-7-2022 في البنوك المصرية

يسعى عدد كبير من المواطنين والمستثمرين، لمتابعة أسعار العملات المختلفة وأبرزها الريال السعودي، حيث تحظى العملة السعودية بعمليات بحث كبيرة في منصات البحث المختلفة، وأبرزها جوجل، خاصة بعد عودة البنوك للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك التي انتهت يوم السبت الموافق 16 يوليو.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة اليوم الثلاثاء 19 يوليو، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 5.03 جنيه للشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 5.5 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وسجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي نحو 5.1 جنيه للشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر سجّل سعر الريال السعودي نحو 5.02 جنيه للبيع مقابل 5.03 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

كما سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 5.03 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء 19 يوليو.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي نحو 5.34 جنيه للشراء و5.49 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك اليوم الثلاثاء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

كما سجلت العملة السعودية في بنك قناة السويس نحو 4.99 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها الجريدة لقرائها.