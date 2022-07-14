سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-7-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر الريال السعودي عمليات بحث كبير من المواطنين في الوقت الحالي، واستمر سعر الريال السعودي في استقراره بالبنوك المصرية بسبب وقف التداول مع إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى المبارك حتى يوم السبت الموافق 16 يوليو.

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي في بنك مصر والأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس 14 يوليو، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.01 جنيه للبيع مقابل 5 جنيهات للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك المركزي المركزي المسئول عن القطاع المصرفي سجّل الريال السعودي اليوم سعر 5 جنيهات للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وسجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.03 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

و في بنك قناة السويس سجل سعر الريال السعودي نحو 4.97 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم حسب الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 5.02 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات ورت قبل اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 5 جنيهات للشراء و5.03 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 5.01 جنيه للشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم.