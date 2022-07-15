سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15-7-2022 في البنوك المصرية

يعد سعر الريال السعودي من أكثر العملات التي يبحث عنها محبي متابعة أخبار الاقتصاد حول العالم، وخصوصا الراغبين في حجز رحلات عمرة، حتى يستطيعون توفير ما يحتاجون إليه من العملة لشراء الهدايا للأقارب والأصدقاء عند العودة.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 15 يوليو من عام 2022.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 5.01 جنيه للشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 5 جنيهات للشراء و5.03 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.01 جنيه للبيع مقابل 5 جنيهات للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك المركزي المسئول عن القطاع المصرفي، سجّل الريال السعودي اليوم سعر 5 جنيهات للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وسجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.03 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي نحو 4.97 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم حسب الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 5.02 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات ورت قبل اليوم.