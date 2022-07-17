سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-7-2022 في البنوك المصرية

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي استمرت لمدة 9 أيام، يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد الموافق 17 يوليو الجاري.

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، في مجال أسعار العملات، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك الحكومية والخاصة، في أول أيام عمل المؤسسات المصرفية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، في السطور التالية:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 5.01 جنيه للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات اليوم الأحد.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 5.5 جنيهات للشراء و5.37 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.01 جنيه للبيع مقابل 5.03 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك المركزي المسئول عن القطاع المصرفي، سجّل الريال السعودي اليوم سعر 5 جنيهات للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وسجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.03 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي نحو 4.99 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم حسب الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 5.02 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات اليوم الأحد أول أيام عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى.