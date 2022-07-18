سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18-7-2022 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية من أهم ما يشغل بال الكثيرين، خاصة الذين يتعاملون مع المملكة ويستوردون منها المنتجات المختلفة بالإضافة إلى المغتربين بها الذين يرغبون في تحويلات لأهلهم.

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، في مجال أسعار العملات، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك الحكومية والخاصة، في ثاني أيام عمل المؤسسات المصرفية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، في السطور التالية:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وسجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي نحو 5.1 جنيه للشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 5.01 جنيه للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات اليوم الإثنين.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 5.5 جنيهات للشراء و5.37 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.01 جنيه للبيع مقابل 5.03 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وسجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول اليوم الإثنين نحو 5.03 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 5.02 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات اليوم الإثنين بعد انتهاء إجازة البنوك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الريال في بنك قناة السويس اليوم نحو 4.99 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم حسب الموقع الإلكتروني للبنك.