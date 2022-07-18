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رئيس الجالية المصرية بفرنسا: مؤتمر «الكيانات» الوحيد الذي يجمعنا على أرض الوطن

صالح فرهود: المؤتمر يساعد في التعرف على كل ما هو جديد داخل مصر

كتب:

منة عبده
06:30 م | الإثنين 18 يوليو 2022
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.. صورة أرشيفية

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.. صورة أرشيفية

كشف صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، عن سعادته بانعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، الذي أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن انعقاده 14 أغسطس المقبل، بحضور عدد كبير من الكيانات والمصريين بالخارج. 

المصريون بالخارج أصبحوا أسرة واحدة داخل الكيانات المتعددة عالميا

وأضاف رئيس الجالية المصرية في فرنسا، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، هو المؤتمر الوحيد الذي يجمع مباشرة المصريين بالخارج والرموز المصرية بالخارج، على أرض الوطن. 

وأشار «فرهود» إلى دور وزارة الهجرة في تكاتف وترابط المصريين في الخارج بالوطن الأم، والجهد الكبير التي تتخذه السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، لجمع المصريين بالخارج، من كل الدول المضيفة، وفتح آفاق النقاش والحوار بينهم.

وأوضح رئيس الجالية المصرية فى فرنسا، أن إطلاق وزارة الهجرة هذا المؤتمر، جعل المصريين بالخارج أسرة واحدة، داخل الكيانات المتعددة عالميا، والمنتشرة في كل الدول المضيفة. 

وعن أهمية انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، أوضح «فرهود» أن المؤتمر يساعد في التعرف على كل ما هو جديد من مشروعات ضخمة، أقيمت داخل الدولة المصرية، فى عصر جديد للجمهورية الجديدة.

كما أشار رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إلى أنه كان من المشاركين في النسخة الماضية من المؤتمر، والتي تناولت تفاصيل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكم التغير الذي نال المحافظات المختلفة، على مستوى الجمهورية. 

زيارة المشروعات الجديدة التي تم تنفيذها داخل الدولة المصرية هذا العام

وأكد «فرهود» مشاركته فى هذه النسخة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، كى يتمكن من المقابلة والتعرف على أكبر عدد من الكيانات والمصريين بالخارج، وزيارة المشروعات الجديدة، التى تم تنفيذها داخل الدولة المصرية هذا العام. 

واختتم رئيس الجالية المصرية فى فرنسا، حديثه بقوله: «فخورون كمصريين بالخارج، بما يحدث من طفرة داخل الدولة المصرية، وما هو يتناسب مع شعار الجمهورية الجديدة». 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.