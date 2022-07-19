مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19-7-2022 في محافظات مصر

يبحث المواطنون عن مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات بشكل يومي لمعرفة موعد صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في كل محافظة حيث أنها تختلف من محافظة لأخرى يوميا.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 يوليو استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: الساعة 3:24 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر: الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 6:56 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 8:26 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:25 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:07مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:46 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 07:04 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:36 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:20 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:37 مساء.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:56 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:27 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر عند الساعة 03:18 صباحًا.

- موعد أذان الظهر عند الساعة 11:57 ظهرًا.

- موعد أذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً.

- موعد أذان المغرب عند الساعة 6:53 مساءً.

- موعد أذان العشاء عند الساعة 8:24 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:35 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:02 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:51 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:34 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:56 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:22 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:42 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:06 مساءً.