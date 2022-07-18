مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18-7-2022 في محافظات مصر

ترتفع عمليات البحث اليومية عن مواقيت الصلاة اليوم، حيث يحرص الكثير من المسلمين على أداء الفروض في مواقيتها والتي تتغير بشكل طفيف يومًا عن الآخر.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تجيب على أسئلة قراء، نقدم مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 18 يوليو وفق ما نشرته موقع الهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: الساعة 3:23 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر: الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 6:57 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 8:27 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:24 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:07مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:46 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 07:04 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:36 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

يرفع أذان الفجر عند الساعة 3:37 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 11:55 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:17 مساء.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:38 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:01 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

- موعد أذان الفجر عند الساعة 03:17 صباحًا.

- موعد أذان الظهر عند الساعة 11:57 ظهرًا.

- موعد أذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً.

- موعد أذان المغرب عند الساعة 6:54 مساءً.

- موعد أذان العشاء عند الساعة 8:25 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:19 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:37 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:56 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:27 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:33 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:56 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:22 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:42 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:07 مساءً.