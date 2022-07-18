تفاصيل حادث مول بولاية إنديانا الأمريكية: 4 قتلى بينهم طفلة

وقع صباح اليوم، حادث قتل في مول بإحدى الولايات الأمريكية، ما تسبب في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية، وبدأ الكثيرون يتسائلون عن تفاصيل حادث مول بولاية إنديانا الأمريكية.

وترصد «الوطن»، تفاصيل حادث مول بولاية إنديانا الأمريكية، الذي وقع صباح اليوم الإثنين.

تفاصيل حادث مول بولاية إنديانا الأمريكية

وبشأن تفاصيل حادث مول بولاية إنديانا الأمريكية، أعلن مسؤولون أمريكيون مقتل 4 أشخاص، كان بينهم مسلح بعد أن فتح شخص النار، في مركز التسوق الذي يقع في وسط ولاية إنديانا في قاعة للطعام، وذلك قبل أن يطلق عليه أمريكي مدني النار من سلاحه الشخصي ويصرعه.

«مارك مايرز» يكشف تفاصيل حادث مول بولاية إنديانا الأمريكية

وعن تفاصيل حادث مول بولاية إنديانا الأمريكية، ذكر «مارك مايرز» رئيس بلدية جرينوود، في بيان له: «إنه قد تم إطلاق نار في جرينوود بارك مول»، مضيفا أن مُطلق النار قد تم قتله برصاص مدني مسلّح، وهو يبلغ من العمر 22 عاما، وصف مايرز المدني بأنه «بطل مدني حقيقي»، قتل المهاجم.

4 قتلى بحادث مول بولاية إنديانا الأمريكية

وتابع المسؤول أن حصيلة الضحايا 4 قتلى، كما وجهت شرطة جرينوود، رسالة عبر صفحتها على موقع فيسبوك تطلب من الشهود الذين كانوا متواجدين خلال إطلاق النار الاتصال بالأمن من أجل الإدلاء بأي معلومات، وذلك بشأن تفاصيل حادث مول بولاية إنديانا الأمريكية.

من جانبها كشفت الشرطة، تفاصيل حادث مول بولاية إنديانا الأمريكية، قائلة إنها صادرت حقيبة ظهر مشبوهة كانت موضوعة في دورة مياه، بالقرب من قاعة الطعام، كما تبحث داخل المركز التجاري عن أي ضحايا محتملين آخرين، لكن الاعتقاد السائد أن الحادث قد تم احتواؤه داخل قاعة الطعام.

وذكرت قناة إيه بي سي الأمريكية، بعض تفاصيل حادث مول بولاية إنديانا الأمريكية، قائلة إن طفلة عمرها 12 عاما قد أصيبت بإصابات طفيفة، نتيجة لإطلاق النار، ثم عادت لمنزلها، ثم ذهبت إلى المستشفى من أجل إجراء بعض الفحوصات.