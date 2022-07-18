رئيس طاقة النواب: مشاركة السيسي في قمة «بيترسبيرج» تؤكد مكانة مصر

أشاد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مبادرات خلال مؤتمر شرم الشيخ للتغيرات المناخية والتي أكد خلالها أهمية الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات المصرية في كافة المجالات والتي تعكس الإسهامات المصرية في مواجهة أزمة المناخ العالمية.

وقال «عوض الله»، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن ما أكده الرئيس السيسي حول دور المجتمع المدني في مؤتمر cop 27 لاقي ترحيبًا وإشادة من المشاركين في الحوار وعكس عودة مصر لمكانتها الدولية وتأكيد الدور المصري من خلال بذل جهود كبيرة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي من خلال الاتجاه نحو الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، حيث توجد بمصر أكبر محطة في العالم للطاقة الشمسية.

وأضاف «عوض الله» أن العالم أشاد بتأكيدات الرئيس على أهمية التنسيق والتشاور بين البشر لمواجهة التحديات التي خلفتها أزمة التغيرات المناخية والتعاون والتنسيق لإيجاد حلول جذرية لحماية مستقبل البشرية.

التحديات الناتجة عن أزمة التغيرات المناخية

وأكد رئيس طاقة النواب أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر حوار بيترسبيرج للمناخ، اليوم، في مدينة بون الألمانية، بمشاركة 40 دولة كشفت التحديات الناتجة عن أزمة التغيرات المناخية والتصدي لها، فضلاً عن أهمية حوار بيترسبيرج الذي يُعد من المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمصر.

وأشار إلى أن دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل الهام تأتي تقديرًا للدور الحيوي الذي قامت وتقوم به مصر في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية في ملف التغيرات المناخية.

مشاركة الرئيس فرصة كبيرة لدعم جهود العمل المناخي الدولي

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين والمشاركة في فعاليات حوار بيترسبيرج للمناخ مثّلت فرصة كبيرة لدعم جهود العمل المناخي الدولي وتوحيد مطالب الدول النامية فيما يتعلق بقضايا التمويل والتكيف مع آثار المناخ والتنسيق لمؤتمر المناخ العالمي cop 27 في نوفمبر المقبل، الذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح عوض الله أن حوار بيترسبيرج للمناخ فرصة للتشاور وتنسيق العمل الدولي الموحد لمواجهة كافة التحديات البيئية التي تواجه العالم، لتفادي الآثار السلبية للمناخ.