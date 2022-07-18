مصرع عامل دليفري صدمته سيارة في قصر النيل.. «أخفى عن أسرته طبيعة عمله»

لقي عامل دليفري مصرعه في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية في قصر النيل، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري؛ لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة؛ تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

العثور على جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووفاة شخص، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أحمد ص إ» في العقد الثالث من العمر، وتبين إصابته بنزيف حاد وتهشم بالجمجمة.

وكشفت التحريات أن الشاب المتوفى يعمل على توصيل الطلبات لأحد المحلات بالمنطقة، مشيرة إلى أنه أثناء قيادته دراجته النارية لتوصيل أحد الطلبات صدمته سيارة وتوفي على الفور، وباستدعاء أسرته قررت عدم علمها بعمله في توصيل الطلبات، مشيرة إلى أنه يعمل في إحدى الشركات في الفترة الصباحية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

التصريح بدفن مسن عثر على جثته في مياه النيل

في واقعة أخرى، قررت جهات التحقيق التصريح دفن جثة مسن يدعى «علاء م ع» في العقد السادس من العمر، عثر على جثته غريقا في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، واستعجلت جهات التحقيق تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب الوفاة، كما استعجلت جهات التحقيق تحريات المباحث وتفريغ الكاميرات لمباشرة التحقيقات.