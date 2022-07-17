تشييع جثمان مراقب الثانوية المتوفى في بورسعيد بمسقط رأسه بالإسماعيلية

قالت مصادر مقربة من أسرة مدرس الثانوية العامة المتوفى صباح اليوم الأحد في إحدى لجان الثانوية ببورسعيد، إنه سيتم تشييع جثمانه عصر اليوم بمقابر الأسرة في الإسماعيلية.

وبحسب المصادر تنطلق الجنازة عقب صلاة عصر اليوم من مسجد المطافئ بقلب مدينة الإسماعيلية بمقابر الشهداء في منطقة الفردوس بحي ثان.

أزمة قلبية مفاجئة

وتعرض موجه التربية الاجتماعية حسن أحمد محمد عبد الستار، ومقيم في محافظة الإسماعيلية، لهبوط حاد في الدورة الدموية إثر أزمة قلبية مفاجئة ونقل إلى مستشفى بورسعيد.

وبحسب بيان رسمي لمديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية فاإن الموجه تم انتدابه كمراقب في امتحانات الثانوية العامة بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات.

وقالت مصادر طبية لـ «الوطن» إن المتوفى وصل بتوقف في التنفس وتوقف عضلة القلب إثر هبوط حاد مما دفع الأطباء للتعامل معه بالصدمات وجهاز إنعاش القلب الرئوي لكن دون استجابة منه.

ونعت مديرية التربية والتعليم والتعليم في محافظة الاسماعيلية، وفاة حسن أحمد محمد عبد الستار إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية مع بداية يوم الامتحان.

وبحسب البيان فإن الدكتور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية سيتوجه على رأس وفد من قيادات التربية والتعليم بالإسماعيلية بتقديم واجب العزاء لأسرته وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة وتسهيل كافة الإجراءات القانونية والإدارية.

أزمة صحية ومحاولات لإنقاذه

وكانت قد نقلت سيارة الإسعاف حسن أحمد محمد عبد الستار من داخل لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية بنات إلى مستشفى بورسعيد لتلقي الرعاية الصحية.

وأشارت المصادر إلي انه يجري حالياً إنهاء الإجراءات القانونية في المستشفى لنقل الجثمان وتشييع جنازته في مسقط رأسه في محافظة الإسماعيلية.