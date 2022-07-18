أخبار بورسعيد خلال 24 ساعة: إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة

شهدت محافظة بورسعيد على مدار اليوم إصابة خمس أشخاص فى حوادث متفرقة بينهم اثنين في حادث قطار، واثنين في تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية وآخر اعتداء من آخرين مساء ببورسعيد.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بسقوط سيدتين من قطار

تلقي اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفي الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل مصابتان نتيجة سقوط من القطار بمحطة الكاب وهما مروة شعبان صالح 37 سنة وشرين شعبان صالح 41 سنة مصابتان باشتباه ما بعد الارتجاج.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد ان المصابتان حاولتا النزول من القطار القادم من الإسماعيلية أثناء سيره ببطء فسقطتا على جانب الطريق بمنطقة الكاب جنوب بورسعيد

إصابة اثنين في تصادم سيارة مع دراجة بخارية

من جانب آخر تلقي مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية بشارع 23 يوليو أمام مبنى محافظة بورسعيد بسبب السرعة الزائدة ونتج عن الحادث إصابة محمد عاطف حامد درويش 22 باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالضلوع ودينا مدحت رشاد جربوع 23 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج

وعلى الفور انتقلت شرطة النجدة ورجال المرور إلى مكان الحادث وتم إبعاد السيارة والدراجة من نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية

ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية الأمن التحريات لمعرفة ملابسات الحادث وتستكمل النيابة العامة التحقيقات

من جانب آخر تلقي مدير الأمن إخطار من مستشفي السلام بورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل يفيد بوصول المصاب السيد محمد فاروق شتيوي 21 سنة يقطن بالمنطقة الخامسة مصاب طلق ناري خرطوش بالساق الأيسر والرقبة والزراعين امام مدرسة الإسلامية بنطاق المنطقة. ويجري رجال شرطة المناخ ضبط المعتدين والسلاح المستخدم في الحادث.