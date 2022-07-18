عاجل.. مصطفى الفقي يطلب إعفاءه من إدارة مكتبة الإسكندرية لظروف صحية

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه طلب إعفائه من منصبه بمكتبة الإسكندرية بسبب ظروفٍ صحية.

وهنأ الدكتور مصطفى الفقي، الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، لتوليه المنصب، مؤكدًا أنه شعر بسعادة، حينما علم بأنه سيدير مكتبة الإسكندرية.

الفقي: أعاني من «خشونة الركبة»

وعن الظروف الصحية التي يعاني منها «الفقي»، أكد إصابته بـ«خشونة الركبة»، وأن هذا المرض يعيق حركته، والسفر بشكل متكرر إلى الإسكندرية، مضيفاً: «هو أمر مرهق للغاية».

2400 موظف بمكتبة الإسكندرية

وتابع: «طلبت إعفائي من العمل الإداري.. معظم العمل كمدير لمكتبة الإسكندرية إداري وتنظيمي.. وتشرفت برئاستي لمكتبة الإسكندرية لمدة 5 سنوات، وهي قيمة ثقافية وعلمية كبيرة، تضم 2400 موظف».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين الفقي مديرًا لمكتبة الإسكندرية في عام 2017.