السيسي: انخراط قوي للشركات الألمانية في تنفيذ مشروعات بمصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه أعرب للمستشار الألماني اليوم عن تقدير مصر البالغ للتعاون الاقتصادي والتنموي مع ألمانيا، والذي يشهد منذ سنوات مشاركة ألمانية نشيطة في جهود التنمية المصرية.

وأضاف «السيسي»، خلال مؤتمر صحفي جمعه بالمستشار الألماني، منذ قليل، أنّ هناك انخراطا قويا للشركات الألمانية العملاقة في تنفيذ مشروعات كبرى تساهم في تغيير وجه الحياة على أرض مصر، من خلال إقامة بنية تحتية ضخمة وحديثة، في العديد من القطاعات الحيوية.