السيسي: قضية التغيرات المناخية التحدي الأبرز لمستقبل الإنسانية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الساحة الدولية تشهد اليوم تحديات متعددة في ظرف دولي دقيق وحرج، وهذا الأمر يتطلب منا جميعا إبقاء قنوات التشاور مفتوحة، فضلًا عن طرح الأفكار التي من شأنها تساعدنا على التوصل إلى حلول لمعالجة هذه التحديات.

السيسي يطلع المستشار الألماني على استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ

وأضاف «السيسي»، خلال مؤتمر صحفي جمعه بالمستشار الألماني منذ قليل: «في هذا الإطار أسعدني أن تبادلنا اليوم وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأطلعت المستشار الألماني على استعداد مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل».

افتتاح مؤتمر المناخ

وتابع: «سعدت اليوم في إطار التحضير لاستقبال مصر لرئاسة قمة المناخ، أن شاركت مع المستشار الألماني في افتتاح مؤتمر اليوم حول المناخ، الذي يعد محفلا مهما للتداول في كيفية تنسيق الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس في هذه القضية التي تمثل التحدي الأبرز لمستقبل الإنسانية بأكملها».