الرئيس السيسي لصحفي ألماني يسأل عن الحريات: نحترم شعوبنا ونحبها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ الإدارة السياسية في مصر مهتمة بالحريات وحقوق الإنسان ليس فقط بسبب اهتمام المجتمع الغربي وسؤاله عن هذا الملف، وإنما الاهتمام نابع من احترام الإدارة السياسية لشعبها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي جمعه بالمستشار الألماني: «إحنا بنحترم شعوبنا وبنحبها زي ما بتحترموا شعوبكم، ومش بنهتم بيه علشان أنتم بتسألونا عليه، دي مسؤوليتنا الأخلاقية والتاريخية والإنسانية تجاه شعوبنا».

الرئيس: تصدير الغاز من مصر إلى أوروبا لا يحكمه المصلحة

وتابع الرئيس أن تصدير الغاز من مصر إلى أوروبا في ظل أزمة الطاقة العالمية الحالية غير متوقف على المقابل ولا يحكمه المصلحة فقط: «العلاقة بينا وبين أوروبا تعاون وتنسيق مش مجرد الحصول على شيء مقابل شيء، خصوصًا أنّ أزمة الغذاء وأزمة الطاقة ضاغطتان جدًا على الاقتصاد في مصر».

وأوضح الرئيس: «حجم الدعم المقدم للشعب في مصر بيكون كبير، ومانقدرش نعمل زي أوروبا نخلي الأسعار تنعكس على المواطن، ده لو حصل في مصر هيعمل تضخم ومشكلة كبيرة جدًا، واللي بنطلبه من أصدقائنا في أوروبا يعاونونا في هذا الأمر، وبنطلب من مؤسسات التمويل الدولية يفهموا الأمر في بلادنا حتى تنتهي هذه الأزمة».

مصر مستعدة لتصدير الغاز إلى أوروبا

وأكد الرئيس السيسي أن محطات الإسالة للغاز في مصر تستطيع تصدير الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا بالإمكانيات المتاحة بالفعل لدى مصر، مشددًا على أنّ مصر مستعدة للعب أي دور يمكّن من تخفيف الأزمة العالمية للطاقة.