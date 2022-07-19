أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 19-7-2022 في الأسواق المحلية

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات المختلفة في الأسواق لأهميتها في كل بيت مصري، حيث أن تناول الخضروات بشكل منتظم يساعد في الحفاظ على صحة الجسد حيث أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تمد الجسم بالطاقة والصحة وتحافظ على الجهاز المناعي.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 19 يوليو، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها في الأسواق وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار بين 8 جنيهات حتى 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو البصل بين 3 جنيهات حتى 5 جنيهات.

كما سجل كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات حتى 8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار سعر 10.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و8 جنيهات.

سجل كيلو الثوم 11 جنيها، في الأسواق اليوم الثلاثاء 19 يوليو

كما سجلت الملوخية سعر 5.25 جنيه، اليوم الثلاثاء وفق الجولة التي تقوم بها الوطن في الأسواق.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وفي سوق العبور سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيها حتى 3 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 5جنيهات و8 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البصل بين جنيه حتى جنيهين.

وسجل سعر كيلو البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 جنيهات و7جنيهات، وأيضا سجل سعر كيلو الفلفل الرومي الصوب بين 3 و5 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه، وسجلت الملوخية سعر بين 2.5 و4.5 جنيهات، وسجل سعر كيلو البامية ما بين 12 و20 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.