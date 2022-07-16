أسعار الخضروات اليوم السبت 16-7-2022 في الأسواق المحلية

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات بشكل مستمر لأهميتها في كل بيت مصري، فهي تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها وأبرزها فيتامين «أ» و«ج» و«د» إلى جانب الكالسيوم والبوتاسيوم والعديد من الألياف المهمة للجسم.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات في الأسواق وفق الجولة الصباحية التي تجريها يوميًا، اليوم السبت 16 يوليو، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار بين 12 و14 جنيهًا للكيلو في الأسواق، كما سجل كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 14 و16 جنيهًا، وجاء سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار بـ 10.5 جنيه.

أما البصل فسجل سعر الكيلو منه بين 3.5 و5 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و8 جنيهات، وجاء سعر كيلو الثوم البلدي 11 جنيهًا، كما سجلت الملوخية سعر 5.25 جنيه، اليوم السبت 16 يوليو الحالي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وفي سوق العبور سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 6 جنيهات و9 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وسجل سعر كيلو البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البصل بين جنيه حتى 2.25 جنيه.

فيما تراوح سعر كيلو الكوسة بين 5 جنيهات و8 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل الرومي الصوب بين 3 و5 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه، وسجلت الملوخية سعر بين 3 و5 جنيهات، وسجل سعر كيلو البامية ما بين 16 و20 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الثوم بين 7 و17 جنيهًا.