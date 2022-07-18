السيسي: مجتمعاتنا تتمتع بالحقوق والحريات السياسية وتلتزم الدولة بصونها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ مصر تعتز بشراكاتها مع ألمانيا، لذا حرص خلال لقائه بالمستشار الألماني، على إطلاعه على التطورات المهمة التي يشهدها محور أساسي من المحاور الوطنية في الأشهر الأخيرة، وهو ملف حقوق الإنسان، في إطار المقاربة الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية في هذا الصدد.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي جمعه بالمستشار الألماني، أن هذا جاء انطلاقًا من حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية، وفي مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات السياسية التي كفلها الدستور المصري، والتي تلتزم الدولة بصونها وحمايتها، وكان على رأس هذه الخطوات إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن خطوات تنفيذية وآليات للتقييم والمتابعة بمشاركة المجتمع المدني، فضلًا عن إطلاق الحوار الوطني، وإنهاء حالة الطوارئ في مصر.

الرئيس السيسي يدعو المستشار الألماني لزيارة القاهرة

وتابع الرئيس حديثه للمستشار الألماني: «أشكركم مجددا على حسن استقبالكم، وعلى مباحثاتنا المثمرة والبناءة، واتطلع لاستقبالكم في القاهرة في القريب، ضيفًا عزيزًا كريمًا على مصر، ونستمر معًا في ترسيخ أواصل صداقة بلدينا وشراكتهما التقليدية التي نعتز بها».