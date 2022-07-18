الرئيس السيسي: الوضع الاقتصادي الدولي صعب بسبب الأزمة الأوكرانية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ مباحثاته مع المستشار الألماني، اليوم، تطرقت إلى الوضع الاقتصادي الدولي الصعب الناشئ عن الأزمة الأوكرانية، خصوصًا على صعيد أمن الغذاء والطاقة في العالم، والتأثيرات السلبية غير المسبوقة التي شهدتها الأسواق العالمية بسبب الأزمة.

الاتفاق على إيجاد حلول تخفف من تداعيات الأزمة الأوكرانية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمرٍ صحفيٍ جمعه بالمستشار الألماني: «اتفقنا على أن الوضع الحالي يفرض على كل الفاعلين الدوليين التحلي وتحمل المسؤولية لإيجاد حلول، وآليات عملية تخفف من تداعيات الأزمة على الدول الأكثر تضررا».