رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي: مصر عازمة على تسوية ومعالجة مسببات التوتر في المنطقة

كتب:

محمود البدوي
04:31 م | الإثنين 18 يوليو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مباحثاته مع المستشار الألماني اليوم تناولت عددًا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتي تمس مباشرة الاستقرار والأمن على امتداد منطقتنا.

تسوية أزمات المنطقة

وأكد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي جمعه بالمستشار الألماني، أنّ مصر، انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها التاريخية في محيطها الإقليمي، عازمة على الاستمرار في بذل جهودها بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء، لتسوية الأزمات ومعالجة مسببات التوتر في المنطقة.

وتابع: «اتفقنا على أن يظل التنسيق بيننا إزاء قضايا المنطقة مستمرًا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والوضع في ليبيا، وسوريا، واليمن، فضلاً عن سبل مواجهة التطرف والإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية».

اقرأ المزيد:

السيسي في برلين: تعالوا مصر وشوفوا الحريات الدينية وحقوق المرأة عاملة إزاي

السيسي: انخراط قوي للشركات الألمانية في تنفيذ مشروعات بمصر

السيسي في برلين: مصر كانت منتبهة للغاية لأزمة الطاقة

السيسي: مصر ملتزمة بتعزيز وتعميق شراكتها مع ألمانيا

الرئيس السيسي يشكر المستشار الألماني على حفاوة الاستقبال في برلين

  السيسي يهنئ ماكرون بذكرى العيد القومي لفرنسا
بقلم محمود البدوي