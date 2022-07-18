السيسي: مصر عازمة على تسوية ومعالجة مسببات التوتر في المنطقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مباحثاته مع المستشار الألماني اليوم تناولت عددًا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتي تمس مباشرة الاستقرار والأمن على امتداد منطقتنا.

تسوية أزمات المنطقة

وأكد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي جمعه بالمستشار الألماني، أنّ مصر، انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها التاريخية في محيطها الإقليمي، عازمة على الاستمرار في بذل جهودها بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء، لتسوية الأزمات ومعالجة مسببات التوتر في المنطقة.

وتابع: «اتفقنا على أن يظل التنسيق بيننا إزاء قضايا المنطقة مستمرًا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والوضع في ليبيا، وسوريا، واليمن، فضلاً عن سبل مواجهة التطرف والإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية».