أغنية غلبان لـ أصالة تتخطى الـ8 ملايين مشاهدة على يوتيوب

تخطت أغنية غلبان للفنانة أصالة نصري، حاجز 8 ملايين مشاهدة منذ طرحها خلال الأيام القليلة الماضية عبر موقع المشاهدات الشهير يوتيوب، وتعد أولى انطلاقات ألبوم أصالة الجديد الذي تطرحه بالتعاون مع شركة روتانا.

أغنية أصالة الجديدة غلبان تخطت حاجز الـ15 مليون مشاهدة بضم أرقام الاستماع بالمنصات السمعية والإلكترونية مثل أنغامي وديزر، وتصدرت من خلالها محركات البحث، ونشرت عبر خاصية ستوري بإنستجرام، أنها تصدرت تريند رقم واحد في مصر والسعودية وقوائم توب يومي الأغاني العربية في ديزر ومنصة أنغامي.

أغنية غلبان لـ أصالة تريند يوتيوب

أغنية غلبان من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، و‎توزيع أحمد طارق يحيى، أكورديون وائل النجار، ‎مكس وماستر عمار خاطر، إنتاج وتوزيع روتانا.

وجاءت كلمات أغنية غلبان لـ أصالة كالتالي:

غلبان أوي غلبان عايش على اللي كان

فاكرنا زي زمان غلبان أوي غلبان

لا ده فاته وفاته رميناه بماضيه وحكاياته

ده فاكر دمعنا هنا على خدنا يا تهيؤاته

ده فاكرنا هناك قال قاعدين جنب الشباك قال

وفي عرض رجوعه فاكر موضوعه وشغلتنا حياته

ليه هنمسك في اللي غايب مش من قلة الحبايب

بابنا مايتسابش موارب إحنا بنقفل ع الشاريين

أغنية غلبان لـ أصالة ضمن تريند يوتيوب مصر

ومن المقرر أن تطرح أصالة عدة أغنيات بخلاف غلبان، حيث إنها سجلت خلال الأيام الماضية عدة أغنيات مع عدد من الشعراء والملحنين أمثال عمرو المصري وعمرو الخضري وعمرو الشاذلي ومنة عدلي القيعي وإيهاب عبدالواحد.