المنشآت السياحية: المطاعم النيلية الثابتة والعائمة كاملة العدد في العيد

قال على كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب حجوزات المطاعم السياحية العائمة والثابتة، الموجودة بكورنيش النيل بالقاهرة الكبرى، اقتربت خلال أول أيام إجازات عيد الأضحى المبارك، من الوصول إلى 100%، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير من السياح العرب والمصريين، على تناول وجبتي الغداء والعشاء فضلا عن السهر بهذه المطاعم خلال تلك الفترة.

استعدادات لاستقبال الرواد خلال العيد

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المطاعم النيلية استعدت بشكل جدي لاستقبال الرواد خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، وجهزت العديد من الفقرات الفنية والترفيهية، التي تجذب العميل للقدوم إليها، موضحا أن أعداد كبيرة من السياح العرب، تفضل تناول الطعام خلال فترة المساء بالمطاعم التي تطل على النيل الخالد.

نسب إشغال عالية بالمنشآت السياحية بأول أيام العيد

وأشار إلى أن نسب الإشغال خلال اليوم الأول لعيد الأضحى بالمنشآت السياحية، سواء كانت مطاعم أو كافيهات او مطاعم نيلية أو مسارح منوعات (ملاهى ليلية) أو صالات ديسكو، عالية.

وتابع: أن «أعداد المصريين الذين سيتواجدون الليلة بالمطاعم السياحية، لن يكون كبيرا بسبب ظروف الأضاحي، إلا أنه بداية من الغد سترتفع نسب تواجد المصريين بالمنشآت السياحية»، موضحا أن السياح العرب هم الأكثر تواجدا وإقبالا على تناول الوجبات السياحية بالمطاعم.

وكان محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن السعودية احتلت المركز الأول عربيًا، كأكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر حاليا، ثم الكويت فالإمارات، لافتا إلى أنه للمرة الأولى منذ أكثر من 8 سنوات، تكون قطر واحدة من أكثر 10 دول عربية إرسالا للسياح لمصر، موضحًا أن عدد السياح القطريين الوافدين لمصر حاليا، جيد للغاية، وسيرتفع خلال الأشهر المتبقية من فصل الصيف الحالي.