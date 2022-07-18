سينتيا خليفة تنتهي من تصوير مشاهدها بمسلسل «حدث بالفعل»

انتهت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة مؤخرا من تصوير جميع مشاهدها في مسلسل حدث بالفعل، الذي تشارك في إحدى قصصه، وكانت قد استكملت تصويره بمجرد عودتها من إجازتها الصيفية.

وتقدم الفنانة سينتيا خليفة في مسلسل حدث بالفعل شخصية جديدة ومختلفة عليها تمامًا، قالت سينتيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها ستكون مفاجأة للجمهور وأنها تشارك في هذا العمل بجانب عدد كبير من الفنانين منهم ماجد المصري وبسمة ورنا رئيس، وهو من تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي.

سينتيا خليفة في عمل جديد

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل حدث بالفعل، بكامل حكاياته على الشاشات التليفزيونية، خلال الفترة القليلة المقبلة، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

يذكر أن سينتيا خليفة ستبدأ خلال الفترة المقبلة تصوير مشاهدها في فيلم «Sicilian Holiday» للمخرجة الإيطالية ميكايلا سكولاري، والذي تشارك فيه بجانب عدد كبير من النجوم الأجانب.

آخر أعمال سينتيا خليفة

كانت الفنانة سينتيا خليفة شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل دايما عامر والذي شاركت فيه بجانب مصطفي شعبان وصلاح عبد الله ولبلبة وميرنا نور الدين وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وأحمد الشامي وكريم عفيفي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم واخراج مجدى الهواري.

وشاركت أيضا سينتيا في عدد من الأعمال المصرية منها مسلسل حرب أهلية والذي شاركت فيه بجانب يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة ومايان السيد وخالد حجاج ورشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.