سينتيا خليفة تدخل عالم الراب لأول مرة مع مروان موسى: سعيدة بالتجربة

كشفت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، عن دخولها عالم الغناء الفترة الماضية، بجوار التمثيل، بعد نجاحها في بداية مشوارها في التقديم التليفزيوني، حيث عملت كمذيعة لفترة طويلة.

سينتيا خليفة تكشف تفاصيل أغينتها الجديدة

وقالت سينتيا خليفة لـ«الوطن»، إنّها خاصت تجربة الغناء مع مروان موسى، أحد نجوم الراب في مصر، حيث بدأت تسجيل الأغنية موخرا، واستمتعت بالتجربة، ومتحمسة لردود فعل الجمهور حول الاغنية، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور والنقاد.

سينتيا خليفة تواصل تصوير مسلسل «حدث بالفعل»

وفي سياق آخر، تواصل سينتيا خليفة، تصوير مسلسل «حدث بالفعل» المقرر عرضه قريبا، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة، في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها وحياة المقربين منهم، وذلك من خلال عدة قصص حقيقية.

ويشارك في بطولة المسلسل ماجد المصري، بسمة، سينتيا خليفة، رنا رئيس، أحمد عبدالله محمود، ومن تأليف فادي النجار، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.

نجاح سينتيا خليفة في مسلسل «دايما عامر»

وحققت سينتيا خليفة نجاحا كبيرا خلال مشاركتها في دراما رمضان الماضي بمسلسل «دايما عامر»، الذي دارت أحداثه حول انتحال عامر شخصية دكتور تربوي للدخول إلى مدرسة الرؤية والعمل داخلها، حيث يتفق مع صديقه لطفي سكرتير مديرة المدرسة زهرة، وينجح في الحصول على ثقة وحب الناس من حوله، لكنه يُخفي شيئا ما عن الجميع.

وشارك في بطولة المسلسل مصطفي شعبان، لبلبة، سينتيا خليفة، عمرو عبدالجليل، أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفي، سماء إبراهيم، سام عادل، لمي كتكت، وشريف دسوقي، ومن إخراج مجدي الهواري.