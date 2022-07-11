اللبنانية سينتيا خليفة: «اتعودت على الحياة هنا وبقيت أتكلم مصري كويس»

قالت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، إن طقوس عيد الأضحى لا تختلف كثيرا في مصر عن لبنان، لافتة إلى أن أبرز المشاهد تأتي في تجمع أفراد العائلة وتبادل التهاني.

«خليفة» : بدأت تمثيل وعمري 11 سنة.. ومعنديش مانع أعمل دويتو

وأوضحت «خليفة» خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، أن علاقتها بالمزيكا متطورة جدا، حيث تستيقظ وتنام على الموسيقى والغناء بمختلف أنواعهما ومنذ طفولتها، «عمري ما فكرت إني أغني وأنا صغيرة، لكن بدأت تمثيل وعمري 11 سنة، ومعنديش مانع أعمل دويتو مع المطرب محمد شاهين نجم ستار أكاديمي».

«خليفة»: والدي بيحبني أتكلم مصري

وتابعت «بعزف جيتار لكن بحب الغناء أكتر، وشغلي في مصر اتحسن كتير، ولما عشت هنا وبقى كل أصحابي وشغلى مصريين اتأقلمت على الحياة في مصر وهحتاج وقت عشان أرجع لبناني تاني، ووالدي بيحبني أتكلم مصري»، وقدمت أغنية «حلوة يا بلدي».

وأشارت إلى أنها قادرة على أداء أي دور تكلف به، «أي دور ممكن يتطلب مني هعمله طالما اتدربت عليه، وأهم حاجة إن الدور يعجبني وأكون مقتنعة بيه»، مضيفة «حصلت على أكثر من ورشة تدريب في الخارج والداخل، وبتعلم دايما عشان أقدر أظهر مهارات جديدة وأطور من نفسي ومفيش مكانة كاملة طول ما الإنسان بيتعلم وبيبذل مجهود وبيتعلم من خبراء جدد».

وأكدت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، أنها تتعامل مع جميع الأعمال الفنية بمنتهى الجدية والأهمية، لافتة إلى أن الفضل يرجع إلى المخرجين الذي عملت معهم في بداية مشوارها الفني في مصر وقتما كانت لكنتها المصرية ضعيفة، وهما المخرج هاني خليفة والمخرج سامي عبد العزيز، «بعد الشغل بقوا أصحابي وأضافوا لي حاجات كتير».

جدير بالذكر أن برنامج «مساء DMC» استضاف الفنانين في سهرة فنية خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وقدما خلاله العديد من المقاطع الغنائية الشهيرة.