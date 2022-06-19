لأول مرة.. سينتيا خليفة تغني في فيلمها الأمريكي الجديد scilia holiday

كشفت الفنانة سينتيا خليفة، منذ فترة، عن امتلاكها لموهبة الغناء من خلال غنائها أثناء ظهورها في بعض البرامج التليفزيونية أو من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت تتمنى أن تشارك كمغنية في أحد الأعمال الفنية.

وبالفعل كشفت الفنانة سينتيا خليفة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أمنيتها بالغناء في عمل فني قد تحققت مؤخرا، حيث إنها تجسد دور مطربة شابة في الفيلم الأمريكي الجديد التي تشارك فيه بعنوان scilia holiday.

سينتيا خليفة تحقق حلمها

وقالت سينتيا خليفة «سعيدة جدا بالمشاركة في الفيلم الأمريكي، وخاصة أن لأول مرة هشارك في عمل فني وهغني فيه ودي حاجة بحبها جدا وكان نفسي أنها تحصل، لسه مش عارفة هقدم كام أغنية هيتم الاتفاق على دا».

وتابعت سينتيا خليفة أنها بالطبع تتمنى بأن تقدم أغاني خاصة بها ولكنها هذه الفترة منشغلة بالتركيز في التمثيل ولكن من الممكن أن تفكر في هذا الأمر مستقبلا.

آخر أعمال سينتيا خليفة

يذكر أن الفنانة سينتيا خليفة كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل دايما عامر والذي شاركت فيه بجانب مصطفى شعبان وميرنا نور الدين وصلاح عبد الله ولبلبة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهواري.

يذكر أن بداية انطلاقة الفنانة سينتيا خليفة في مصر كان مع مسلسل وادي الجن والذي شاركت فيه بجانب ليلى أحمد زاهر ويوسف عثمان وفراس سعيد وخالد كمال وحسن مالك وعدد آخر من الشباب.