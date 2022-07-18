تفاصيل مصرع وإصابة 4 أفراد في انقلاب «تروسيكل» بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي «سوهاج - البحر الأحمر»، بجوار نقطة «الزيرو»، بدائرة مركز شرطة أخميم، شرق محافظة سوهاج، مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، بينهم طفل، إثر انقلاب «تروسيكل» على الطريق.

إخطار مدير أمن سوهاج بالحادث

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، اخطاراً من مأمور مركز شرطة أخميم، يُفيد بانقلاب تروسيكل على الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة المركز، ووجود متوفي ومصابين.

بالانتقال والفحص، تبين انقلاب دراجة نارية «تروسيكل»، على الطريق الصحراوي الشرقي «سوهاج - البحر الأحمر».

أسماء ضحايا حادث نقطة «الزيرو»

أسفر الحادث عن مصرع عامل يُدعى «م. م. ر.»، 55 سنة، وإصابة كل من «ح. م.»، 48 سنة، مُصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى واشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح رضي بالجبهة، و«ج. ر.»، 48 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، والطفل «حمزة ع.»، 6 سنوات، مُصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم، بينما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.