رئيس جامعة سوهاج يشيد بالمستوى الابتكاري لمشروعات تخرج طلاب كلية الهندسة

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، مناقشات مشروعات تخرج طلاب كلية الهندسة لأقسام الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، والعمارة، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد الكلية، وعدد من المشرفين على المشروعات وهم الدكتورة فاطمة عثمان، الدكتور أحمد أبو السعود، الدكتورة ريهام محمد عيد، الدكتور محمود عبدالعزيز، الدكتور عمرو فوزي، والدكتور أشرف بسيوني.

رئيس جامعة سوهاج يشيد بالمشروعات المقدمة

وخلال المناقشات أعرب رئيس جامعة سوهاج، عن سعادته لما شاهده من مستوى علمي متميز لتلك المشروعات الهندسية، الأمر الذي يعكس مدى إبداع ومهارة الخريجين الذين نجحوا في إثبات تفوقهم وإخراج مشروعات رائدة ومبتكرة تدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موجهاً لهم خالص الشكر على ما قدموه من مشروعات متقنة تبرهن على حجم المجهود المبذول الذي استمر طويلاً بكل إصرار وعزيمة لصالح وخدمة الوطن.

المشروعات التي تمت مناقشتها

وأوضح الدكتور أحمد قاسم، أن مناقشة المشروعات ضمت طلاب قسم الهندسة الكهربائية بشعبتيها هندسة الإلكترونيات والاتصالات بجامعة سوهاج وعددهم 31 طالبا موزعين على 4 مشاريع، وهي نظام توجيه يساعد الأشخاص فاقدي أو ضعاف البصر، روبوت يساعد في الكشف عن الألغام الأرضية، نظام مراقبة صحية، ونظام لإدارة الفصل، إلى 58 طالبا بشعبة هندسة القوى والآلات الكهربية موزعين على 5 مشاريع، والتي تناولت موضوعات عن التوزيع الكهربائي لمستشفى تخصصي، تصميم أنظمة التيار الخفيف للمباني الإدارية، تطوير شبكات التوزيع الكهربية المصرية، تطوير منزل ذكي يدار بالخلايا الشمسية يتم التحكم فيه بالموبايل.

وأضافت الدكتورة فاطمة عثمان، أن المناقشات شملت أيضاً طلاب قسم الهندسة المعمارية وعددهم 24 طالبا، حيث تناولت المشروعات تصميمات لمركز ريادة أعمال، مركز إبداع ثقافي، ومجمع صالات رياضية، كما ناقش طلاب قسم الهندسة المدنية وعددهم 170 طالبا، مشروعات خاصة بتصميم المنشآت الخرسانية، هندسة الطرق والمساحة، هندسة تصميم الأساسيات، الهندسة الصحية، وكذلك هندسة خواص ومقاومة المواد، والهندسة الإنشائية.