نائب محافظ سوهاج يترأس اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية

ترأس أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمحافظة سوهاج.

ويأتي ذلك للمتابعة والوقوف على أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، بحضور الدكتور محمد السيد رئيس اللجنة، بمحافظة سوهاج وأعضاء اللجنة.

الموضوعات التي تمت مناقشتها

وقد استعرض أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج اللواء طارق الفقى خلال الاجتماع تقرير اللجنة الفنية لمتابعة للمراكز التكنولوجية بمحافظة سوهاج عن الفترة السابقة، وإجمالي المعاملات التي تمت من خلال المراكز التكنولوجية، كما استعرض تقريرا عن أداء المراكز التكنولوجية.

رفع كفاءة المراكز التكنولوجية

وأكد نائب محافظ سوهاج أحمد سامي القاضي، أن الفترة القادمة ستشهد مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى رفع كفاءة منظومة المراكز التكنولوجية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن السوهاجي.

نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمواقف سيارات الأجرة

وفي إطار آخر، تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، مواقف السيارات مراكز «المنشاة وجرجا» بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار متابعة، مختلف القيادات التنفيذية بمحافظة سوهاج التعريفة الجديدة، وإحكام الرقابة على جميع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس داخل محافظة سوهاج وقد رافقه بالجولة رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المنشاة وجرجا، وخلال الجولة تفقد نائب محافظ سوهاج أحمد سامي القاضي الالتزام بالتعريفة المقررة ووجه بوضع ملصقات على السيارات بها.