محافظ سوهاج يشهد الجلسة التحضيرية لإطلاق استراتيجية مواجهة تغيرات المناخ

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الجلسة التحضيرية لإطلاق استراتيجية سوهاج لمواجهة التغيرات المناخية، بالتعاون بين جامعة سوهاج والمحافظة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور وكلاء وزارات «الزراعة، الري، الصحة، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، والتربية والتعليم»، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وممثلي فرع جهاز شئون البيئة بسوهاج، ومركز البحوث الزراعية، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بشئون البيئة.

كلمة محافظ سوهاج بالجلسة

وأكد محافظ سوهاج في كلمته خلال الجلسة أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا ملموسا على المستوي العالمي، مشيرا إلى استضافة مصر للمؤتمر العالمي حول التغيرات المناخية «COP 27» في ديسمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، يعد حدثا عالميا بالغ الأهمية على أرض مصر، لافتا إلى أهمية الإعداد لوضع استراتيجية كاملة حول التغيرات المناخية والعمل كفريق واحد، وتوحيد الجهود للخروج باستراتيجية شاملة لمحافظة سوهاج؛ لخدمة جميع الأطراف والمؤسسات المهتمة بهذا الشأن.

رئيس جامعة سوهاج يشكر دعم المحافظ

ومن جانبه قدم الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم لجميع أنشطة الجامعة، وأوجه التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة، لافتا إلى أن إعداد استراتيجية خاصة بمحافظة سوهاج حول التغيرات المناخية يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى عقد عدد من ورش العمل بمقر الجامعة بحضور جميع الجهات المعنية لتحديد الوضع الراهن والمأمول بشأن التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس الجامعة أن اجتماع اليوم يهدف إلى وضع خارطة طريق لتنفيذ استراتيجية سوهاج، وتحديد موعد نهائي من خلال ورش العمل التي سيتم عقدها لإعلان الاستراتيجية لتكون وثيقة كاملة باسم محافظة سوهاج، ومرجع لأي مؤسسة أو جهة مهتمة بالتغيرات المناخية والبيئة.