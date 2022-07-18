استعداداً لقمة المناح.. «فودة» يقرر إلغاء الإجازات لتكثيف الأعمال

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً موسعاً بمكتبه في مدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، ومديري وممثلي المديريات والإدارات وجميع الجهات المعنية والشركات المنفذة، لمناقشة آخر التطورات بشرم الشيخ، استعداداً لمؤتمر قمة المناخ، في نوفمبر المقبل.

وقرر المحافظ وقف الإجازات لجميع القيادات التنفيذية والجهات المشاركة، لحين الانتهاء من جميع الأعمال، وتكثيف العمل نهاراً وليلاً، للانتهاء من جميع المشروعات في التوقيتات المناسبة، استعداداً لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP-27).

رفع كفاءة محيط مجلس مدينة شرم الشيخ

وقال المحافظ إنه جرى استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات، منها استلام منصة مضمار الهجن بعد التطوير، حيث شكل المحافظ لجنة لاستلامها، وتابع موقف رصف ساحات انتظار مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وتوفير المياه اللازمة لري الزراعات، ووجه بضرورة رفع كفاءة كل ما هو في محيط مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

ووجه «فودة» بضرورة تكثيف العمل بالحديقة المركزية الملحقة بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، والبدء في ضبط المناسيب والزراعة في المثلث الأمامي أمام مجلس المدينة الجديد، وزراعة الأحواض الكبيرة يمين ويسار المدخل، بالإضافة إلى الأحواض الداخلية.

وتابع محافظ جنوب سيناء أنه جرى التنسيق مع إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لسرعة الانتهاء من الخط الناقل بطول 17 كيلومتراً، والتنسيق مع ممثلي المجتمع المدني للجهات المنفذة للميادين، لسرعة التنفيذ والانتهاء قبل مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل.

تخريد واستبدال السيارات القديمة

وأوضح المحافظ أنه جرت مناقشة أعمال مشروع تخريد السيارات القديمة، واستبدالها بأخرى تعمل بالغاز الطببعي، موضحاً أنه جرت متابعة أعمال المقاولات والمقايسات الخاصة بمنطقة السوق التجاري القديم، وتطوير اعمال الواجهات للمحلات، وإنهاء إعداد مقايسة قرية التراث البدوي، وإنهاء أعمال متحف الطاقة المستدامة بالحديقة المركزية.

ووجه بمخاطبة وزارة الاتصالات بشأن توفير أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بغرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ.

متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية

وناقش اللقاء الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها، منها ممشى دهب، والمسجد الجديد والمنطقة المحيطة به بمدينة دهب، وممشى ورصف طريق الديوان العام لقرية «الجبيل» بطور سيناء، واستكمال تطوير شاطئ مدينة أبو زنيمة، وحديقة أبورديس، وطريق الشاطئ، وبحيرة «بعبع»، لحماية المدينة من أخطار السيول، وموقف الكوبري الخاص لحماية الطريق الدولي من السيول، وحفر الآبار التي تمولها وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابع المحافظ موقف ميناء الصيد بطور سيناء، ومحكي الجبيل، ورصف حمام طريق موسى الي كمين الوادي، وموقف خزان تكديس المياه بالوادي والجبيل.

وقرر اللواء خالد فودة عقد هذا الاجتماع اسبوعياً بمشاركة جميع الجهات المشاركة لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات أولاً بأول، خاصة المشروعات التي تتم في إطار استعدادات شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وتذليل أي عقبات قد تعترض التنفيذ.