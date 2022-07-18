روسيا تطالب المصافي الهندية بتحويل مدفوعاتها إلى الدرهم الإماراتي

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين، بأنّ روسيا طلبت من مصافي التكرير الهندية بتحويل مدفوعاتها إلى الدرهم الإماراتي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

تشديد العقوبات على موسكو

وكشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس بوينو، عن أهداف الاجتماع الذي يعقده وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، الاثنين، ويأتي على رأسها تشديد العقوبات على موسكو في خضم استمرار القصف الروسي للمدن الأوكرانية.

وقال لويس بوينو، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون فرض عقوبات جديدة على روسيا.

حظر شراء الذهب من روسيا

وبحسب تقارير أوروبية، فمن بين الإجراءات التي من المحتمل الموافقة عليها خلال الاجتماع، حظر مشتريات الذهب من روسيا، كما يعمل الاتحاد على فرض عقوبات على أفراد روس إضافيين.