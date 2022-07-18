متحدث الرئاسة: ألمانيا تتطلع إلى التعاون مع مصر في مجال الغاز الطبيعي

تحدث السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، حيث تطرق إلى العديد من الموضوعات، مؤكدا أن الرئيس والمستشار الألماني عقدا جلسة مغلقة، أعقبتها مباحثات موسعة شملت وفدي البلدين.

راضي: اجتماع السيسي وأولاف شولتس تناول قضايا الطاقة والغذاء

وأشار السفير بسام راضي، في مداخلة على إذاعة راديو مصر من برلين، إلى أن أهم القضايا التي تناولها الاجتماع، هي الطاقة والغذاء وما أصاب العالم من تداعيات جراء الأزمة الروسية والأوكرانية.

وأشار متحدث رئاسة الجمهورية إلى تطلع ألمانيا وأوروبا إلى التعاون مع مصر في مجال الغاز الطبيعي، في ظل الاكتشافات المصرية خلال العام الماضي للغاز، إضافة إلى رؤية الرئيس بإنشاء منتدى غاز المتوسط، الذي دشن قبل الأزمة، ليكشف عن رؤية ثاقبة للسيسي حول أهمية هذا الملف.