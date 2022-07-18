راضي: اهتمام ألماني بإقامة شراكة طويلة مع مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ مصر عازمة على أن يتجه العالم إلى الخطوات التنفيذية فيما يتعلق بمواجهة التغير المناخي في قمة المناخ التي تستضيفها في نوفمبر، عبر تنفيذ التعهدات التي قدمتها الدول الصناعية الكبرى لتخفيض الانبعاث والدعم الذي من المفترض أن يقدم لدول العالم الثالث.

لقاء الرئيس السيسي والمستشار الألماني مثمر

وأضاف راضي، في مداخلة عبر راديو مصر، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشار الألماني شولتز كان مثمرا، وهو الأول من نوعه منذ فوز شولتز في الانتخابات الأخيرة، وشهد عدة موضوعات مهمة جدا على طاولة المفاوضات، وكان هناك لقاء ثنائي مغلق بين الرئيس وشلوتز، ثم لقاء موسع ضمّ مجموعة الوزراء المعنيين بالقضايا الرئيسة بالتعاون مع ألمانيا، وأهم ما تم تناوله في الاجتماع كان قضايا الطاقة والاضطراب الشديد الذي أصاب العالم جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صرح بأنّ مصر على استعداد لكي تلبي احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي من منطلق الأخوة والمساهمة بشكل عام في تخفيف حدة أي أزمة.

المشروعات القومية الكبرى

وأشار إلى أنه جرى التطرق إلى المشروعات القومية الكبرى، حيث تعتبر شركة سيمنز على رأس الشركات الألمانية الكبرى التي تعمل في مصر، لافتًا إلى أن اليوم شهد بحث مهم جدا بين البلدين في التعاون بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، إذ أنّ مصر لديها موارد كثيرة تتيح إنتاجه، وشدد على أن هناك اهتماما كبيرا من ألمانيا للتعاون وإقامة شراكة طويلة الأمد مع مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما يظهر بشكل مبلور في قمة شرم الشيخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.