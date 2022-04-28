روسيا تقصف كييف بالصواريخ تزامنا مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة

تعرضت العاصمة الأوكرانية «كييف» لقصف صاروخي روسي، تزامنا مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرس، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية عن عمدة كييف.

وكشفت مصادر أوكرانية أن القصف الروسي استهدف مصنع أريتيوما للصواريخ في العاصمة كييف.

سماع دوي 3 انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان

وكان مراسل سكاي نيوز عربية قد أفاد بسماع دوي 3 انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وتصاعد أعمدة الدخان، مشيرا في البداية إلى أن القصف وقع بالقرب من مبنى وزارة البنى التحتية.

وزار أمين الأمم المتحدة، اليوم، العاصمة الأوكرانية كييف، وعقد مؤتمرًا صحفيًا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قبل دقائق من القصف الروسي، قال فيه إن أوكرانيا تشهد دمارا شاملا، مشيرا إلى أن مجلس الأمن فشل في منع الحرب في أوكرانيا أو إنهائها.

تهديدات روسية بقصف مراكز صنع القرار في كييف

جاء ذلك بعد أن هددت وزارة الدفاع الروسية بقصف ما وصفته بمراكز صنع القرار في كييف، ردا على استهداف الأراضي الروسية.

وتُركز روسيا في الأيام الأخيرة على ضرب مصانع السلاح ومستودعاته في أوكرانيا، ولا سيما مستودعات الأسلحة الغربية، حسبما تفيد بيانات وزارة الدفاع الروسية، وذلك ضمن مساعيها لإضعاف الجيش الأوكراني وقطع خطوط الإمداد عنه.