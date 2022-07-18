أول تعليق من زوج «ميكب أرتست» المحلة: أم العروسة كشفت كذبة ابنتها

تنشر «الوطن» أول تعليق من زوج صاحبة مركز التجميل بالمحلة الكبرى، في محافظة الغربية، الذي شهد واقعة قيام «عروسة» بغسيل المكياج، قبل لحظات من حفل خطوبتها، بسبب الاختلاف على قيمة الميكب.

ولاقت الواقعة ردود فعل واسعة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ومهاجمة أصحاب تلك الصفحات لصاحبة مركز التجميل، مما أثر نفسياً عليها، الأمر الذي تسبب في دخولها المستشفى، إثر إصابتها بوعكة صحية.

الأم تسأل عن ابنتها: «فين عروستنا؟»

قال محمد طارق، زوج «الميكب أرتست» صاحبة مركز التجميل بالمحلة، إنه تصادف تواجده وقت حدوث المشكلة، أثناء تواجد العروسة، التي أصبحت معروفة باسم «عروسة ميكب أرتست المحلة»، وتدعى «آلاء أ.»، داخل إحدى غرف المكياج الخاصة بالسوارية، منذ 3 ساعات، من أجل تجهيزها، وفقاً لما طلبته ورغبتها في المكياج، وقبل لحظات من مغادرتها، فوجئنا بدخول إحدى السيدات، تبين أنها والدتها، وتسأل عنها قائلةً: «عروستنا فين؟»، لتسألها سكرتيرة مركز التجميل عن الاسم، وتبين أن العرائس المتواجدة ليس فيهن هذا الاسم، وأيضاً جميعهن عرائس زفاف.

السكرتيرة تصطحب الأم لغرف المكياج بحثاً عن ابنتها

وأوضح زوج صاحبة مركز التجميل أنه كان متواجداً في «الرسبشن» الخاص بالمركز يشاهد الموقف، ومع إصرار السيدة على تواجد ابنتها في مركز التجميل، وأنها عروسة خطوبتها اليوم، اصطحبتها السكرتيرة إلى غرفة المكياج الخاصة بحفلات الخطوبة والسوارية، وذلك بحثاً عن ابنتها، لنفاجأ جميعاً بأنها نفس الفتاة التي اتفقت على «باكدج مكياج سواريه».

وأضاف أنه فوجئ بقيام العروسة بالتحدث مع والدتها بشكل غير لائق، حيث خرجت من غرفة المكياج برفقة والدتها، ووقفت معها في أحد أركان المركز، حيث طلبت منها النزول وإحضار الحذاء الخاص بها، معتبراً أن سؤال والدة الفتاة عن ابنتها كشف كذبة ابنتها، التي اتفقت مع المركز على مكياج سواريه، رغم أنها كانت تستعد لحفل خطوبتها.