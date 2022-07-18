رئيس «الإنجيلية» يهنئ أحمد زايد لانتخابه مديرا جديدا لمكتبة الإسكندرية

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور أحمد عبدالله زايد، أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب الأسبق بجامعة القاهرة، لانتخابه مديرًا جديدًا لمكتبة الإسكندرية، خلفًا للدكتور مصطفى الفقي.

مكتبة الإسكندرية

جاء ذلك خلال برقية تهنئة نصها: «بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بالثقة الغالية بانتخاب سيادتكم مديرًا جديدًا لمكتبة الإسكندرية العريقة، وهو ما يعكس قيمة سيادتكم العلمية وقدراتكم على تحقيق التميز لمكتبة الإسكندرية، واجهة بلادنا الحضارية والثقافية، متمنين لمصرنا العزيزة الازدهار ودوام التقدم».

مصطفى الفقي

كما وجه رئيس الإنجيلية، بحسب البيان، الشكر للدكتور مصطفى الفقي على دوره الوطني في تحقيق مكانة رفيعة لمكتبة الإسكندرية، ومجهوداته المخلصة التي ساهمت في الارتقاء بمكانة مصر أمام العالم، وفقا لنص البيان.