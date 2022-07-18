«معلومات الوزراء» يشارك في افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، والذي انطلق، اليوم الإثنين، ويستمر حتى 28 يوليو الجاري، بحضور رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ورئيسي اتحادي الناشرين المصريين والعرب.

وتتضمن مشاركة مركز المعلومات في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، إقامة جناح يضم أبرز إصداراته ومنتجاته البحثية والمعرفية؛ وعلى رأسها كتاب «٧ سنوات من الإنجازات»، الذي يقدم حصرًا دقيقًا لكل الإنجازات التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية، على مدار السنوات السبع الماضية؛ سواء على مستوى كل محافظة على حدة، أو من منظور قطاعي.

إصدارات المركز في المعرض

ويضم جناح المركز، أيضًا، أحدث الإصدارات من سلسلة آفاق «مستقبلية - اجتماعية - إدارية - استراتيجية - اقتصادية»، إضافة إلى كتاب «وصف مصر بالمعلومات»، والذي يغطى كل محافظة على حدة، بجانب إصدارات المركز المتنوعة باللغة الإنجليزية، والإصدارات الدورية؛ مثل: «ماذا لو - المجلة الدولية للسياسات العامة عن مصر - فكرة في ورقة».

ولاقى جناح مركز المعلومات رواجًا في اليوم الأول من افتتاح المعرض، حيث حرص المشاركون على التعرف على مختلف إسهامات المركز البحثية وأدواره في عملية صنع القرار، حيث قاموا بالاشتراك في النشرة البريدية الإلكترونية، التي يرسلها المركز إلى الآلاف من المشتركين مجانًا صباح كل يوم، وتضم باقة متنوعة من أهم الأخبار والتحليلات المحلية والإقليمية والعالمية.

كما حرص رواد جناح المركز بمعرض الإسكندرية للكتاب، على التعرف على مختلف إصداراته، والمتاحة بشكل إلكتروني، على موقع المركز وتطبيقه الإلكتروني على الهواتف المحمولة «IDSC»، بالإضافة إلى متابعة مختلف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

جوائز فريق عمل المركز

كما حرص فريق عمل المركز على إبراز الجوائز التي حصل عليها المركز مؤخرًا، ومنها جائزة «ستيفى» الدولية، ودعوة رواد الجناح للمشاركة في مختلف إسهامات المركز العلمية.