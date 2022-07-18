ليست المرة الأولى.. السيسي يشيد بالمرأة في أكثر من مناسبة رسمية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في حوار «بطرسبرج للمناخ» في ألمانيا بمدينة بون، حيث كان المستشار الألماني «أولاف شولتس»، والذي تناول مناقشات عن مدى خطورة التغيرات المناخية التي تمر بالعالم وخطورة تأثيرها على البشر، ووصف الرئيس السيسي هذه المخاطر المناخية بالمهددة لوجود الكثير من الدول، ويعد هذا الحوار بمثابة خطوة تمهيدية لقمة المناخ التي من المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل بالمدينة المصرية، شرم الشيخ.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في ألمانيا، بالمرأة المصرية ودورها، كما أكد أيضا على الحريات الدينية والشخصية في مصر، عندما سأله أحد الصحفيين عن ملف حقوق الإنسان.

السيسي ينتقد ضرب المرأة

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يشيد فيها الرئيس السيسي بالمرأة ويعبر عن اهتمامه الكبير بهذا الملف، فمنذ توليه رئاسة البلاد، تشهد المرأة المصرية عهدا ذهبيا من الحريات والتمكين، فمثلا خلال احتفالية المرأة المصرية والأمهات المثاليات، انتقد الرئيس ظاهرة ضرب المرأة بشدة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالنساء، حيث قال: «النبي أوصى المسلمين على الصلاة والمرأة»، وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «واستوصوا بالنساء خيرا»، وقال رئيس الجمهورية: «النبي أوصانا على المرأة واحنا نضربها.. دا كلام لا يجوز، ماينفعش حتى نجرحها بنظرة غير لائقة في الشارع، مش تقولي نمد إيدنا عليها».

الرئيس السيسي للرجال: تحط إيدك ورا ضهرك وانت بتكلم الست

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتدى شباب العالم عام 2017، وجَّه النصح للرجال بأن يحسنوا معاملة النساء، وقال: «لما تكلم ست تحط إيدك ورا ضهرك.. عشان تحس بالأمان»، كما أشار إلى أن تمكين المرأة سيكتمل باحترام المرأة، فقال: «التمكين مش بيكون بالمناصب وتولي الوظائف بس، التمكين الحقيقي هو التقدير الحقيقي والاحترام الحقيقي».

رئيس الجمهورية: المرأة تقوي روابط المجتمع

والجدير بالذكر، أنه في احتفالية المرأة المصرية والأمهات المثاليات، ثمَّن الرئيس السيسي دور المرأة المصرية مع الزوج والأولاد، قائلا: «لو نقدر نكرم كل ست هنعمل كدا لأن كل واحدة بتقوم بدور كبير أو في بيتها مع زوجها وأولادها»، كما أشار إلى أن المرأة هي مصدر أساسي لنشر الرحمة في المجتمع، حيث قال: «أنا بشكركم لأنكم بتسيبو للناس حالة طيبة.. المرأة تقوم بتقوية الروابط في المجتمع ونشر المحبة بين الناس».