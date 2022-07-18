التعليم: التقديم لمدرسة إمبابة الصناعية 6 أغسطس المقبل إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبول دفعة جديدة لأول مرة في مجال مهنة «فني الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة»، بمدرسة إمبابة الصناعية بنين في الجيزة، بعد تطوير البرنامج الدراسي طبقًا لأحدث النظم في العالم.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم فتح باب التقدم خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس المقبل، عبر الموقع الرسمي للوزارة، للالتحاق بهذا المجال في المدرسة من الطلاب الحاصلين على شهادة إنهاء مرحلة التعليم الأساسي بمجموع كلي 225 درجة كحد أدنى من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة - القليوبية).

إجراء امتحان للطلاب المتقدمين إلكترونيًا

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء امتحان للطلاب المتقدمين إلكترونيًا بمركز التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية الموضحة أعلاه، وبعدها يتم ترتيب المتقدمين ترتيبًا تنازليًا طبقًا لمجموع درجات كل طالب وبعدها يتم عقد مقابلات شخصية للمرشحين لاختيار أفضل العناصر منهم.