بالدرجات.. تنسيق القبول بمدارس التعليم والتدريب المزودج في القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تنسيق درجات القبول بالمدارس الثانوية الفنية للالتحاق بمدارس التعليم الفني للتعليم والتدريب المزدوج «صناعي - تجاري- فندقي» للعام الدراسي المقبل 2022/2023.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان لها، إنه سيتم الإعلان عن بدء التقديم الإلكتروني للمرحلة الأولى من التنسيق لمدارس التعليم الفني للتعليم والتدريب المزدوج «صناعي - تجاري- فندقي».

تنسيق التعليم والتدريب المزدوج

- مدرسة رقي المعارف الصناعية بنين تخصص «الملابس الجاهزة«»180 درجة.

- مدرسة شبرا الثانوية الميكانيكا بنين تخصص «ميكيانيكا صيانة وإصلاح صيانة السيارات» 220 درجة.

- مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات «الملابس الجاهزة» 180 درجة.

- مدرسة غمرة الثانوية الصناعية بنين «صيانة وميكانيكا» 220 درجة.

- مدرسة أحمد عرابي الصناعية بنين «تركيبهات كهربية» 225 درجة.

- مدرسة الشهداء لوء مهندس ماجد صالح الصناعية بنين «تبريد وتكيف» 225 درجة.

- مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمي الصناعية بنين التخصص» ميكيانيكا صيانة وإصلاح سيارات 220 درجة، تركيبات كهربية 225 درجة.

- مدرسة السلام ث صناعية بنات التخصصص «الملابس الجاهزة » 180 درجة.

- مدرسة المرج ث الصناعية بنين «الملابس الجاهزة» 180 درجة كهرباء صناعية 240 درجة.

- مدرسة باب الشعرية الصناعية بنات «الملابس الجاهزة» 180 درجة.

- مدرسة العباسية الميكانيكا الصناعية بنين «ميكانيكا صيانة وإصلاح» 220 درجة.

- المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج «زين العابدين» سمكرو ودوكو 200 درجة، التبريد والتكيف 225 درجة، صيامة وإصلاح السيارات 220 درجة.

- مدرسة القاهرة الفنية الصناعية بنات «الملابس الجاهزة» 180 درجة.

- مدرسة المعادي الصناعية بنات «الملابس الجاهزة» 180 درجة.

- مدرسة تحيا مصر 3 بحي الأسمرات «الملابس الجاهزة 180 درجة.

مدارس داخل مصنع

- مدرسة نيو مودرن بلاست «تشغيل ماكينات بلاست» 220 درجة.

- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع «إلكترونيات» 240 درجة.

- مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية «تكنولوجيا الصناعات الحيوية» 250 درجة.

تنسيق التجاري والفندقي بالقاهرة

- مدرسة النيل التجارية الثانوية التخصص مساعد فني 220 درجة ونقل دولي 230 درجة.

- مدرسة شبرا الفندقية الثانوية تخصص «مطبخ - مطاعم - أشراف» 200 درجة.

- مدرسة الزيتون التجارية التخصص وجبات سريعة 180 درجة.

- مدرسة عابدين التجارية التخصص وجبات سريعا 180 درجة.