بالدرجات.. تنسيق القبول بمدارس التعليم والتدريب المزودج في القاهرة
كتب:
أميرة فكري
04:23 م | الإثنين 18 يوليو 2022
تنسيق التعليم المزدوج- صورة تعبيرية
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تنسيق درجات القبول بالمدارس الثانوية الفنية للالتحاق بمدارس التعليم الفني للتعليم والتدريب المزدوج «صناعي - تجاري- فندقي» للعام الدراسي المقبل 2022/2023.
وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان لها، إنه سيتم الإعلان عن بدء التقديم الإلكتروني للمرحلة الأولى من التنسيق لمدارس التعليم الفني للتعليم والتدريب المزدوج «صناعي - تجاري- فندقي».
تنسيق التعليم والتدريب المزدوج
- مدرسة رقي المعارف الصناعية بنين تخصص «الملابس الجاهزة«»180 درجة.
- مدرسة شبرا الثانوية الميكانيكا بنين تخصص «ميكيانيكا صيانة وإصلاح صيانة السيارات» 220 درجة.
- مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات «الملابس الجاهزة» 180 درجة.
- مدرسة غمرة الثانوية الصناعية بنين «صيانة وميكانيكا» 220 درجة.
- مدرسة أحمد عرابي الصناعية بنين «تركيبهات كهربية» 225 درجة.
- مدرسة الشهداء لوء مهندس ماجد صالح الصناعية بنين «تبريد وتكيف» 225 درجة.
- مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمي الصناعية بنين التخصص» ميكيانيكا صيانة وإصلاح سيارات 220 درجة، تركيبات كهربية 225 درجة.
- مدرسة السلام ث صناعية بنات التخصصص «الملابس الجاهزة » 180 درجة.
- مدرسة المرج ث الصناعية بنين «الملابس الجاهزة» 180 درجة كهرباء صناعية 240 درجة.
- مدرسة باب الشعرية الصناعية بنات «الملابس الجاهزة» 180 درجة.
- مدرسة العباسية الميكانيكا الصناعية بنين «ميكانيكا صيانة وإصلاح» 220 درجة.
- المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج «زين العابدين» سمكرو ودوكو 200 درجة، التبريد والتكيف 225 درجة، صيامة وإصلاح السيارات 220 درجة.
- مدرسة القاهرة الفنية الصناعية بنات «الملابس الجاهزة» 180 درجة.
- مدرسة المعادي الصناعية بنات «الملابس الجاهزة» 180 درجة.
- مدرسة تحيا مصر 3 بحي الأسمرات «الملابس الجاهزة 180 درجة.
مدارس داخل مصنع
- مدرسة نيو مودرن بلاست «تشغيل ماكينات بلاست» 220 درجة.
- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع «إلكترونيات» 240 درجة.
- مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية «تكنولوجيا الصناعات الحيوية» 250 درجة.
تنسيق التجاري والفندقي بالقاهرة
- مدرسة النيل التجارية الثانوية التخصص مساعد فني 220 درجة ونقل دولي 230 درجة.
- مدرسة شبرا الفندقية الثانوية تخصص «مطبخ - مطاعم - أشراف» 200 درجة.
- مدرسة الزيتون التجارية التخصص وجبات سريعة 180 درجة.
- مدرسة عابدين التجارية التخصص وجبات سريعا 180 درجة.