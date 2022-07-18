«التعليم»: عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الخارج للتقديم في الثانوية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما وعاجلا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات بشأن طلاب الصف الثالث الإعدادي العائدين من الخارج، والحاصلين على شهادة أبنائنا في الخارج.

ونبهت وزارة التربية والتعليم في خطابها للمديريات التعليمية، على إدارة شؤون الطلاب بجميع الإدارات التعليمية التابعة بتسكين الطلاب العائدين من الخارج والحاصلين على شهادة «أبناؤنا في الخارج (اجتاز)» وفقا للصف الدراسي الحاصلين عليه ولا يتم عقد امتحانات تحديد المستوى.

عقد امتحانات تحديد المستوى لطلاب «أبناؤنا في الخارج»

وأضافت وزارة التعليم في خطابها المرسل، يتم عقد امتحانات تحديد المستوى لطلاب «أبناؤنا في الخارج» الحاصلين على شهادة الصف الثالث الاعدادي (اجتاز) والراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي المختلفة ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين بعين شمس.

وأكدت الوزارة، على أنه لا يتم عقد امتحان تحديد مستوى للطلاب الحاصلين على شهادة الصف الثالث الإعدادي بمدارس المسار المصري، حيث أن تلك المدارس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، ويتم إصدار الشهادات بالدرجات، وبالتالي لا يتم عقد امتحان تحديد مستوى لهؤلاء الطلاب.

عدم عقد امتحان تحديد المستوى للطلاب الحاصلين مدارس المسار المصري

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، بعدم عقد امتحان تحديد المستوى للطلاب الحاصلين على شهادة نجاح في أي صف دراسي من مدارس المسار المصري، حيث أنها مدارس مصرح لها بتدريس المناهج المصرية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.

وقالت الوزارة، إنه في جميع الأحوال السابقة يتم الاطلاع على جواز سفر الطالب للتأكد من تاريخ عودته إلى مصر وأحقيته في الالتحاق بنوعيات المدارس المختلفة في مصر، يتم عقد امتحان تحديد المستوى للطالب عند عودته لأرض الوطن وليس بامتحان مجمع بجدول موحد.