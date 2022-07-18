عاجل.. مصرع شقيقين وابنة عمهما غرقاً في ترعة بسوهاج

لقى 3 أطفال، بينهم شقيقان وابنة عمهما، مصرعهم غرقاً، إثر سقوطهم في إحدى الترع بدائرة مركز المنشاة، في محافظة سوهاج، مساء اليوم الاثنين، وذلك إثر لهوهم على حافة الترعة أمام حقلهم، حيث انزلقت أقدامهم وسقطوا في المياه، ونظراً لعدم إجادتهم السباحة، لقوا مصرعهم غرقاً جميعاً، تم انتشال جثثهم ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة.

إخطار أمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، بورود إخطار من مركز شرطة المنشاة، بغرق 3 أطفال من أسرة واحدة.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة البحث الجنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد صابر، رئيس مباحث المنشأة إلى موقع الحادث، وتبين غرق شقيقين وابنة عمهما، وجميعهم في العقد الأول من العمر.

الأهالي: سقطوا في الترعة أثناء اللهو

وبسؤال أهلية الأطفال، يقيمون بدائرة مركز المنشأة شمال محافظة سوهاج، قرروا بأنه أثناء قيام الأطفال باللهو على حافة ترعة، سقطوا بها، ولعدم إجادتهم السباحة غرقوا جميعاً، ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثث بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.