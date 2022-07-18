محافظ سوهاج يعلن انتهاء تطوير 4 وحدات صحية بمبادرة «حياة كريمة»

ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، أعلن محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، اليوم الاثنين، الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 4 وحدات صحية بالمراغة بمحافظة سوهاج.

الانتهاء من 4 وحدات صحية بمركز المراغة

وأعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة 4 وحدات صحية بقرى مركز المراغة، وذلك ضمن مشروعات «حياة كريمة»، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الوحدات الصحية التي تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها بلغ 45 وحدة، موزعة على قرى المراكز المستهدفة بالمبادرة .

ومن جانبه، قال شريف السيد، رئيس مركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج، إن الوحدات التي تم الانتهاء منها بدائرة المركز، تتضمن وحدة صحة الأسرة بقرى «نجع طايع، وبني هلال، وناحية عامر، ونجع أبو عوض»، مشيراً إلى تسليم تلك الوحدات إلى مديرية الصحة، وذلك تمهيداً لتشغيلها، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في تلك القرى وتوابعها.

اجتماع نائب المحافظ ومسئولي المراكز التكنولوجية

في إطار آخر، عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعاً مع مسئولي المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمحافظة سوهاج، اليوم الاثنين، وذلك لبحث الخدمات المقدمة بهذه المراكز، وتذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل بها.